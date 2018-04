Zeldzame Alfa Romeo TZ3 Stradale te koop

Door: AUTO55

Bij de plaatselijke Ferrari-verdeler in het Californische Newport Beach staat momenteel een wel heel erg exclusieve Alfa Romeo te koop: een TZ3 Stradale. De bolide uit 2010 is van de hand van Zagato en het betreft één van de in totaal 9 gebouwde exemplaren. De vraagprijs voor deze occasie met amper 510km op de teller? Maar liefst $ 699.900, wat omgerekend in euro's neerkomt op € 517.492. Het gaat om het zevende exemplaar uit de reeks.

Dodge Viper

Zoals je uit de interieurfoto's kan opmaken, dankt de TZ3 Stradale z'n basis aan de Dodge Viper, meerbepaald aan de SRT10 ACR. Die Amerikaan is normaal goed voor 600pk, maar als we de technische fiche van ons artikelonderwerp erbij halen leren we dat de TZ3 Stradale maar liefst 640pk uit de 8.4-liter V10 puurt. Dat is evenveel vermogen als de voor het circuit bestemde SRT10 ACR-X opwekken kan.

De motor is gekoppeld aan een manuele zesbak en het geheel is overtrokken met een koetswerk uit koolstofvezel. Niet te verwarren dus met de TZ3 Corsa. Dat model is op de Alfa Romeo 8C gebaseerd, heeft koetswerkpanelen uit aluminium en draagt een V8 in zich.