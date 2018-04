Quant e-Sportlimousine is straatlegaal

Door: AUTO55

De Quant e-Sportlimousine, die eerder dit jaar op het Autosalon van Genève stond te schitteren, mag de baan op in Europa. Dat heeft het Liechtensteinse bedrijf achter de Quant (NanoFlowcell AG) bekendgemaakt. Het model zal eerst en vooral op Duitse wegen te spotten zijn.

Flow Cell

Waar het bij de Quant e-Sportlimousine eigenlijk allemaal om draait is een ‘flow cell’. Dat is een batterijsysteem waarbij de energie in vloeibare vorm wordt opgeslagen. De techniek werd in 1976 gepatenteerd door NASA voor een ruimtevaartprogramma en de opslagwijze zou net zo efficiënt zijn als de huidige lithium-ion-technologie. Ze is anderzijds wel vele malen duurder.

Om even diets te maken hoe veel energie er nu exact wordt opgeslagen in twee 200 liter grote tanks aan boord, heeft NanoFlowcell dus deze Quant e-Sportlimousine ter aarde gebracht. Een gevleugelde creatie die vier inzittenden in alle comfort laat plaatsnemen in een interieur met grote aanraakgevoelige schermen en een weldaad aan leder en fijn hout. En dat in een ranke, organisch gelijnde koets die 5.257mm lang en 2.019mm breed is.

Verbluffende prestaties

We spreken in de Quant e-Sportlimousine over een nominale Voltage van 600V en 50 ampère. Dat is voldoende om gedurende 400 tot 600km één elektromotor per wiel te voeden. En die elektromotoren zijn niet kinderachtig. Ze zijn elk (!!) maximaal 925pk en 2900Nm sterk. Ondanks het totale drooggewicht van 2,3 ton, is het model dus erg snel. De spurt vanuit stilstand naar 100km/u is al na 2,8 seconden achter de rug en de topsnelheid bedraagt maar liefst 380km/u.