Ferrari patenteert nieuwe stuurtechnologie

Door: BV

De jongste generatie van stuurinrichtingen is lang niet vrij van kritiek. Op deze pagina’s hekelen we de afwezigheid van stuurgevoel, de vage rechtuitstand en inconsistente stuurinput op regelmatige basis als één van de voornaamste dompers op de rijpret bij moderne wagens. En met de komst van een geheel elektronische ‘by wire’ stuur-architectuur lijkt verbetering niet meteen op komst. Maar Ferrari geeft tegengas - zo blijkt uit een zopas aangevraagd patent.

Software schiet ter hulp

Ook Ferrari gaat in de toekomst gebruik maken van een elektrische stuurbekrachtiging, maar de Italianen zijn niet van plan bovenstaande nadelen erbij te blijven nemen. Een nieuwe innovatie, met een door software beheerde correctie bovenop een stuurinrichting waarin een mechanische verbinding behouden blijft, moet de klus klaren.

Onmiddelijke reactie

Ferrari ontwikkelde software die naar eigen zeggen komaf maakt met de inconsistenties in stuurinput en vertraging in de reactietijd van de voorwielen. Kleine variaties die ontstaan door de aanwezigheid van flexibele onderdelen (zoals isolatierubbers rond en in scharnierende gewrichten) worden in kaart gebracht en door de software gecompenseerd. Daarom lijkt het alsof ze niet aanwezig zijn, wat in theorie het meest directe stuurgevoel ooit moet opleveren. Variaties in stuurweerstand die ontstaan door de ophangingsgeometrie kunnen op dezelfde wijze bijgestuurd worden.

Het systeem maakt gebruik van reeds bestaande componenten en omdat de oplossing bestaat uit programmatie, weegt de vlijmscherp sturende Ferrari van de toekomst geen grammetje meer.