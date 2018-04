Toyota Sienna helpt je naar je kinderen te brullen

Door: BV

Het is geen geheim dat de aanwezigheid van nageslacht op de achterbank ook op de eerste zitrij spanningen kan veroorzaken. Omdat de volgende generatie zich al te territoriaal instelt of zich op één of andere wijze onbetamelijk gedraagt. Dan kan het nodig zijn om even wat decibels te investeren in een strenge toespraak. En dat is waar de nieuwe Toyota Sienna - die werd voorgesteld voor de Amerikaanse markt - je bij helpt.

Microfoon en luidspreker

Toyota heeft de Sienna uitgerust met een luidspreker vooraan. De klank ervan wordt versterkt weergegeven, maar enkel door de achterste luidsprekers. Daar waar de kleine ukkies er niet aan kunnen ontsnappen. Tegenspreken is overigens uit den boze, want de achterbank heeft geen microfoon om weerwoord te bieden.