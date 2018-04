BMW 2-Serie Active Tourer is niet voor merkliefhebbers

Door: BV

Marketing is een wonderlijk iets. Nog voor een model goed en wel op de markt is, hebben de rekenjongens van dat departement al haarfijn uitgevist welke doelgroep in drommen zal opdagen om hem te kopen. Behalve wanneer het om leeftijdscategorieën gaat. Want elk product is ontwikkeld om trendy, jong volk aan te spreken, maar de meeste nieuwe wagens worden natuurlijk niet door die socio-demografische groep gekocht. BMW denkt echter wél te weten wie de nieuwe 2-Series Active Tourer zal kopen. En het zijn geen BMW-liefhebbers.

75% nieuwe klanten

Een voorwielaangedreven monovolume sluit voor geen meter aan bij de achterwielaangedreven drie-, vier- en vijfdeursmodellen die het bedrijf tot op heden naar voren schuift. In die optiek is het dus niet verwonderlijk dat wie zo’n 2 Serie Active Tourer ziet zitten, vroeger niet bij BMW uitkwam. Volgens Frank Niederlaender, die bij het bedrijf aan het hoofd staat van de afdeling product management, zullen niet minder dan 3 op 4 klanten voor de Active Tourer voor het eerst een BMW kopen.