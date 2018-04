Wordt dit de duurste Ferrari ooit?

Door: BV

Het heeft er in elk geval alle schijn van. Deze Ferrari 275GTB/C Speciale is één van slechts drie geproduceerde exemplaren. In feite is het homologatiewagen, ontwikkeld om de Ford GT40 het vuur aan de schenen te leggen tijdens de 24-uurs race van Le Mans in 1965.

Aluminium koetswerk

Wat zo’n 275 GTB/C juist ‘Speciale’ maakt is de aanwezigheid van een aluminium koetswerk, een chassis dat uit kleinere en lichtere buizen is vervaardigd en de aanwezigheid van een geheel onafhankelijke achterophanging. De 3,3l V12 met zes carburatoren spoort 320 paarden aan, terwijl de standaard 275 GTB er 70 minder in bedwang te houden had.

Monterey

Dit voertuig met chassisnummer 06701, het eerste van drie gebouwde voertuigen, gaat op 16 augustus onder de hamer in het mondaine Monterey aan de Amerikaanse Westkust. Daar waar ook het Pebble Beach Concours D’Elegance wordt gehouden. Wie ‘m hebben wil moet naar schatting zo’n 25 miljoen dollar voorzien.