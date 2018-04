Renault en Fiat bouwen samen bestelwagens

Door: BV

Vanaf 2016 zal Fiat een bestelauto in de catalogus opnemen die in Frankrijk bij Renault van de band loopt. Fiat heeft al een samenwerking met PSA Peugeot Citroën voor de grote commerciële voertuigen en paart nu met Renault voor de bouw van een compact voertuig.

Na Mercedes volgt Fiat

Mercedes heeft de Citan al in de catalogus staan en dat is eigenlijk een nauwelijks gecamoufleerde variant van de Renault Kangoo. Of de deal tussen Fiat en Renault eveneens een op de Kangoo gebaseerd model omvat, wordt niet gespecifieerd, maar het ligt voor de hand. Wat dan gebeurt met de Opel Combo (momenteel gebaseerd op de Fiat Doblo) is onduidelijk.

Fiat Professional

De Franse autobouwer geeft aan dat Fiat Professional het model z’n eigen vormgeving zal geven, maar het is twijfelachtig dat het om meer gaat dan een grille en bumper - zoals gebruikelijk in het segment.