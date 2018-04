SsangYong wil dat je gaat kamperen

Door: BV

Wie van plan is op autovakantie te trekken, kan misschien nog wat opsteken in ons dossier, waarin we enkele meer en minder evidente tips oplijsten voor een zorgeloze trip in je vierwieler. Nogal wat mensen gaan immers kamperen, en SsangYong wil daar ook op inspelen. Het bedrijf heeft een kampeerset bedacht, speciaal voor wie z’n Korando wil omturnen tot slaapplaats.

Aan alles is gedacht

Dat je met de achterbank neergeklapt voldoende plaats krijgt om te slapen is wiedes. Maar het mag ook nog en beetje comfortabel verlopen. Daarom voorziet SsangYong een onderlaag, een zak voor kleine spulletjes (tegen de rugleuning van de voorzetels) en zelfs een muggennet dat de achterste zijruiten afschermt. Aan de buitenzijde tegen de bumper zit een opbergvak voor vuil schoeisel, want je wil zand natuurlijk niet meenemen in je slaapplek.

Luifel

Wie wat langer blijft hangen, verdraagt misschien wel een luifel. Groot genoeg om onder te tafelen en netjes aansluitend bij de (openstaande) kofferklep. Hij wordt gewoon aangeritst.