Tesla staakt productie Model S voor werken

Door: BV

De komende twee weken worden geen nieuwe Tesla Model S meer geproduceerd. De montagelijn voor de elektrische berline moet omgebouwd worden.

Tesla Model X

De reden is de komst van de Model X, Tesla’s cross-over die naar alle verwachting meer zal kosten dan de Model S én alleen met vierwielaandrijving te koop zal zijn. Om de fabriek klaar de maken voor de productie, wordt er ruim 100 miljoen dollar ingepompt en dienen er 25 robots toegevoegd te worden. Als alles volgens plan verloopt dan begint serieproductie van de X begin 2015. De concept car voor het model werd al in 2012 voorgesteld.

Model III

Tesla is niet van plan het bij twee modellen te houden. In 2016 wil het bedrijf een goedkopere sedan op de markt brengen. Daarvoor wordt - voorlopig - gemikt op een vanafprijs van 35.000 dollar (en wellicht net zo veel in euro’s).