Castagna Milano doet de Peugeot 2008

Door: BV

Castagna Milano, dat is het bedrijf dat, nog voor Mini er zelf mee begon, dat autootje ombouwde naar een breakvariant. En dat van de Fiat 500 eerst een beach-versie en vervolgens een limousine bouwde.

Peugeot 508 RXH

Eerder dit jaar sloeg het Italiaanse bedrijf de hand aan een Peugeot 508 RXH. Dat smaakte schijnbaar naar meer want ditmaal is de Peugeot 2008 onder handen genomen. Het model is ondergedompeld in de onmiskenbare gewaagde stijl van Castagna - waarvan een aparte kleurencombinatie van dieprood en blauw het meest in het oog springende element is.

Peugeot 2008 Castagna

Aan de binnenzijde vinden we weerom een zelden geziene combinatie van stof- en leersoorten met opvallende stiksels en tal van uitgewerkte details. Opvallend is het zeker, maar of het ook mooi is?