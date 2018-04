Meer over Mercedes-AMG 4.0 V8 Twin Turbo

Door: AUTO55

Mercedes en diens huistuner AMG stellen hun nieuwe achtcilinder voor. Dat is in wezen twee viercilinders (uit de A 45 AMG en CLA 45 AMG) die samen één V8-motor vormen. Het blok telt in totaal 3.982cc slagvolume en wordt bijgestaan door twee turbo's met een maximumdruk van 1.2 bar. Ze pieken aan 186.000tr/min.

AMG GT

De centrale zal voor het eerst opduiken in de langverwachte AMG GT, waar hij 462pk zal leveren, en zal ook in de snellere AMG GT-S worden gepropt. Die gaat, zoals begin deze maand aangehaald, 510pk (bij 6.250tr/min) en 650Nm (tussen 1.750 en 4.750tr/min) sterk zijn. De versbakken V8 kreeg de codenaam M178 opgespeld, voldoet aan de Euro 6-norm (een start/stop-systeem is aanwezig) en weegt droog aan de haak 209kg. Later verwachten we de krachtbron ook in de opvolger van de C63 AMG die in principe gewoon z'n naam behoudt.