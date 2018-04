Nieuwe Renault Twingo RS gekiekt

Door: AUTO55

De nieuwe Renault Twingo, waarvan de Belgische prijzen deze maand bekend werden gemaakt, heeft alles om het te maken in z'n segment. Een fris design, maar vooral ook achterwielaandrijving. Dat er een hete versie van komt, stond dus al op voorhand in de sterren geschreven. En van dat scheurijzer zijn nu de eerste spionagefoto's op het wereldwijde net beland.

Twingo RS

De Twingo RS van de nieuwste generatie belooft een heuse pocket rocket te worden. Maar welke motor er precies onder de kap schuilt blijft voorlopig een raadsel. De laatste en inmiddels gepensioneerde Twingo RS, met een 133pk sterke atmosferische 1.6-liter in de aanslag, is zeker overklasbaar, maar of dat lukt met de meest voor de hand liggende donormotor - de 0.9 Tce driecilinder - is al maar de vraag. En of de technisch gelijkende 1.2 Tce viercilinder in het vooronder past hebben we zelf nog niet kunnen nameten. Bovendien blijft de hoop op een ultrasnelle rakker bestaan. Of ben je de TwinRun Concept al vergeten misschien?