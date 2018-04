Jaguar - Land Rover koopt 543 klassiekers

Door: BV

Jaguar - Land Rover mag zich de nieuwe eigenaar noemen van de autocollectie van James Hull. Die Engelse tandarts verzamelde tijdens z’n carrière liefst 543 klassiekers, naast een hele hoop memorabilia, trapauto’s, schaalmodellen van Britse vliegtuigen en zo meer… in het totaal is het naar schatting zo’n 100 miljoen pond waard. Meteen de grootste private autoverzameling in de UK.

Ook Rolls-Royce, Bentley...

De verzamelwoede van James Hull concentreerde zich duidelijk op Britse producten, maar beperkte zich niet tot de modellen van de constructeur die zich nu eigenaar mag noemen. Naast erg veel modellen van Jaguar (waaronder E-Type’s, D-Types, enkele XK’s) en Land Rover (Series en vroege Range Rovers) vind je er net zo goed modellen van Bentley, Rolls-Royce, Triumph…

Uitbouw van een klassieke afdeling



Jaguar werkt hard aan de uitbouw van een afdeling die - met recht - de rijke geschiedenis van het merk meer onder de aandacht wil brengen. De aankochten stukken zullen dus niet verdwijnen in een afschermde omgeving, maar zijn bedoeld om tentoongesteld, ja, zelfs gereden te worden. Wat de autobouwer echter denkt aan te vangen met de modellen van andere merken, is ons niet bekend.