Privéjet Michael Schumacher staat te koop

Door: BV

Michael Schumacher reed tijdens z’n Formule 1-carrière een fortuin van bijna 1 miljard euro bij elkaar. Dan kan een privévliegtuig van zo’n € 25 miljoen er wel van af natuurlijk. Het ziet er echter niet naar uit dat de zevenvoudig wereldkampioen er in de nabije toekomst nog gebruik van kan maken. De piloot is nog steeds geïmmobiliseerd als gevolg van een levensbedreigend ski-ongeluk op 23 december van vorig jaar in het Franse Maribel.

Dassault Falcon 2000LX

De Dassault Falcon 2000LX is door echtgenote Corinna Schumacher te koop gezet voor € 20 miljoen. De privéjet met plaats voor 8 inzittenden heeft een vliegbereik van net geen 7.000km en haalt een snelheid dicht bij MACH 1. Het toestel is voorzien van een ‘MS’-logo en heeft registratienummer M-IKEL.