Audi SQ7 komt in 2016, krijgt e-turbo

In juni van dit jaar lieten we ons licht schijnen over de Audi RS5 TDI, een concept car voorzien van een elektrische turbo. Zo'n drukvoeder op stroom kan nog vroeger dan een conventioneel exemplaar z'n omwentelingssnelheid met maximale trekkracht en vermogen bereiken, wat bij dieselmotoren en sportwagens des te meer van pas komt. Het houdt ook in dat er lager in de toeren en in principe milieuvriendelijker kan worden gereden. Eens de toerenladder genoeg beklommen is, wordt de e-turbo op non-actief gezet.

Snelle Q7

De elektrische turbo maakt z'n opwachting in de productieversie van de nieuwe Q7, een SUV die voor volgend jaar op de planning staat. Maar hoewel eerder werd aangenomen dat het Q7-basismodel met een e-turbo zou worden uitgerust, blijkt die eer nu weggelegd voor topmodel SQ7. Die verwachten we wel pas in 2016. Of de mastodont dezelfde krachtontwikkeling als de RS5 TDI zal laten optekenen, zijnde 385pk en 750Nm, wil Audi nog niet kwijt.