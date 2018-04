Hoverbike: de moto van de toekomst?

Door: AUTO55

Via het in de VS gevestigde Kickstarter kunnen beginnende bedrijven of personen beroep doen op crowdfunding om hun droomproject werkelijkheid te laten worden. Eén van die personen heet Chris Malloy. De man heeft met behulp van gulle gevers een kruising tussen een motorfiets en een helikopter ontwikkeld en het ding Hoverbike gedoopt. Dat vervoersmiddel van de toekomst, niet te verwarren met de hoverboard uit Back to the Future 2, bevat vier rotoren voor- en achteraan om opwaartse lift te creëren. Bij zijn vorige creatie waren dat er nog maar twee.

Klaar is de Hoverbike nog (lang) niet. Er is immers nog aardig wat testwerk voor de boeg. De bedoeling bestaat eruit dat de productieklare Hoverbike zowel bemand als onbemand het luchtruim in kan en beduidend minder kost dan een kleine helikopter. Het model dat je nu al kan bestellen is op schaal 1/3 gebouwd, weegt 2,2kg en vliegt maximaal 20m/s, of net iets meer dan 72km/u.