Mercedes belooft betaalbare brandstcelofauto tegen 2017, Tesla vindt het onzin

Door: BV

Mercedes werkt al 20 jaar aan de ontwikkeling van brandstofcelwagens. In 2011 bewees het bedrijf nog dat de techniek op dat ogenblik al breed inzetbaar was. Auto55 reed er toen zelfs mee dwars door Rusland. Toen beloofde het merk met de ster een productievariant tegen 2016. Het wordt één jaartje later. Dat heeft Herbert Hohler, die aan het hoofd van de ontwikkelingsafdeling staat, in een interview met Duitse media bevestigd.

Competitief geprijsd

Welk platform Mercedes wil gebruiken voor de productie van een elektrische auto die middels een brandstofcel zelf waterstof omzet in elektriciteit, is nog steeds niet duidelijk. Wat Kohler wél kwijt wou was dat de technologie samen met de partners Ford en Renault-Nissan voldoende ver was doorontwikkeld om betaalbaar te worden. Volgens de fabrikant zou een brandstofcelvoertuig niet meer mogen kosten dan een vergelijkbare elektrische auto. Een claim die door Elon Musk (oprichter en CEO bij Tesla) al meteen als ‘onzin’ werd afgedaan. De toekomst zal het uitwijzen.