Polaris kruist KTM X-Bow met moto

Door: BV

De Amerikaanse fabrikant van pretvoertuigen Polaris heeft zopas de eerste beelden van de Slingshot vrijgegeven. Dat is een tweezitter met drie wielen die aan de voorzijde erg veel gelijkenissen vertoont met de KTM X-Bow.

173pk

Over prestaties lijkt Polaris nog niet al te veel kwijt te kunnen. Maar slecht kan het in geen geval zijn. Een 2,4l benzinemotor van General Motors wekt 173pk en 225Nm op en heeft slechts 771kg te verzetten. Een vijfbak zorgt voor de overbrenging.

Laag gewicht

Het lage gewicht is in aanzienlijke mate te danken aan de afwezigheid van een koetswerk. Wat er wel is, is lichtgewicht polymeer. Dat heeft ook nog eens als voordeel dat het beter tegen een stootje kan dan staal, want dat plooit niet terug. Onder de spaarzaam aangebrachte koetswerkdelen zitten vooraan 18-duimers terwijl er achteraan één twintig-duims-velg terug te vinden is. De ophangingsarmen zijn ook nog eens van aluminium en de voorwielen worden door dubbele wishbones in het gareel gehouden.

Vanaf 20.000 dollar

Voor een Europese prijs is het te vroeg, maar we verwachten wel dat het model ook dit continent zal aandoen. In de VS betalen liefhebbers minimaal $ 19.999 of tot $ 4.000 extra voor de meest luxueuze versie.