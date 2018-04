Officieel: de nieuwe Mercedes Vito

Door: AUTO55

In navolging van de V-klasse, die begin dit jaar geprestenteerd werd, is hier de nieuwe Mercedes Vito. De utilitaire versie zeg maar, verkrijgbaar als Vito, Vito Crew en Vito Tourer. Die laatste is er voor personenvervoer, wordt als Pro of Select verkocht en krijgt standaard een comfortophanging meegeleverd. De eerste twee dienen voor het zware werk.

Het aanbod

De Vito is beschikbaar als achter- én als voorwielaandrijver, met twee verschillende wielbases en in drie verschillende lengteuitvoeringen (4895mm, 5140mm, 5730mm). Ten opzichte van zijn voorganger tellen we 14cm bij. Hij kan tot 1.369kg sjouwen - de koploper in z'n klasse - en is maximaal 1.910mm hoog. Tot de basisuitrusting behoren onder andere adaptieve ESP, eveneens verplichte bandenspanningscontrole en remschijven rondom, maar ook het snufje Attention Assist dat de toestand van de bestuurder meet en het zogenaamde Crosswind Assist, waarvan Mercedes claimt dat het zowat alle negatieve effecten van inbeukende windvlagen elimineert. Afhankelijk van de versie worden er tot 8 airbags meegeleverd, waaronder raamairbags en plofkussens ter bescherming van het bekken en de thorax.

Motorengamma

De Vito als voorwieltrekker is er als 109 CDI en 111 CDI, met aan boord een 1.6-liter viercilinder turbodieselmotor die respectievelijk 88 en 114pk ontwikkelt. Als achterwielaandrijver kan je hem bestellen met alweer een viercilinder zelfontbrander, maar dan met 2,15 liter longinhoud. Die is er met 136pk (114 CDI), 163pk (116 CDI) en 190pk (119 BlueTec). Laatstgenoemde is de enige die standaard aan een zeventrapsautomaat wordt gepaard, de rest van de centrales laten zich aan een manuele zesbak koppelen. De automaat kan weliswaar als optie worden aangekruist op de 114 en 116 CDI.