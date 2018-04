Tweedehandse BMW M3 V12 voor € 164.500

Door: AUTO55

Wie denkt een goedkope sportcoupé te strikken, is bij de verkoper van deze BMW M3 uit 1997 aan het verkeerde adres. De Duitser in kwestie vraagt er immers zomaar eventjes € 164.500 voor. Hoe dat komt? Daar zit exclusiviteit voor iets tussen. Volgens de advertentie gaat het om één van twee Lippert 356CS-modellen, getuned door JML, met een 5,6-liter V12 (!) - uit de illustere 850 CSi - in plaats van een 3.2l zes-in-lijn onder de kap. De coupé zou daarmee goed zijn voor 500pk. Op de teller staat amper 32.950km en de bolide rust op 19-duims lichtmetaal. Interesse?