Nieuwe Jaguar XE: 75% aluminium, minder dan 4l/100km

Door: BV

Op 8 september onthult Jaguar de XE. Dat is Jaguars tweede poging om het gamma aan te vullen met een compact model, na de geflopte X-Type die van 2001 tot 2009 in de catalogus stond. Beide modellen hebben niets met elkaar gemeen. De X-Type was in essentie een verklede Ford Mondeo, terwijl de XE een door Jaguar (niet langer eigendom van Ford, want in 2008 gekocht door het Indiase Tata) een geheel eigen structuur krijgt. Daarover heeft Jaguar nu wat meer details vrijgegeven.

75% aluminium

De Britten onthullen dat hun nieuwe XE een structuur krijgt met meer dan 75% aluminium. Dat is een record in deze klasse, en het staat bijna zeker garant voor erg competitieve verbruiks- en prestatiecijfers. Aluminium is immers gevoelig lichter dan conventioneel staal. Jaguar beweert dat het ook steviger is, maar dat is zeker niet het geval voor conventioneel aluminium (dat gevoelig minder trek- en torsiekrachten kan weerstaan). Daarvoor wijkt Jaguar uit naar aluminium 5754, dat thermisch behandeld en gerold is om het te harden. Het heeft daarom per kilogram beter eigenschappen dan standaardstaal zoals dat in autoproductie gebruikt wordt, ook al zou er in volume meer materiaal aanwezig kunnen zijn. Bovendien kan aluminium 5754 (dat onder meer gebruikt wordt in de scheepsbouw, voor rivetten, voedselindustrie en zelfs in gelaste nucleaire applicaties) voor een groot deel uit gerecycleerd materiaal worden samengesteld.

“ Zelfs het geharde aluminium wordt al vloeibaar bij 600C° ”

Aluminium levert ook enkele moeilijkheden op. Zo is het materiaal moeilijker te lassen dan conventioneel staal, geleidt het de hitte tot drie maal beter, zet het veel meer uit dan het conventionele materiaal en kan er corrosie optreden wanneer het in contact komt met andere staalsoorten. Het smelt ook veel sneller dan conventioneel staal. Dat laatste heeft een smeltpunt van ruwweg 1.500C°, terwijl zelfs het geharde aluminium 5754 al vloeibaar wordt bij 600C°.

Zuiniger dan ooit tevoren

Met exacte cijfers springt Jaguar nog zuinig om. Maar het is duidelijk dat het gebruik van het lichte metaal de nieuwe XE een gewichtsvoordeel moet opleveren ten opzichte van z’n meest directe concurrenten. Hoe veel dat bedraagt is nog onduidelijk. Maar over het resultaat laat Jaguar geen twijfel: de XE wordt snel en zuinig. De versie met de minste uitstoot zal niet boven 100gr/km CO2 of 4,0l/100km uitkomen.

De gladste Jaguar aller tijden

Eén en ander is ook te wijten aan inspanningen op vlak van aerodynamica. Het koetswerk van de XE onderging liefst 1.200 uren simulatie. Jaguar investeerde er 4 miljoen processor-uren in. Alweer zonder in detail te treden - het moet de gladste Jag ooit zijn.