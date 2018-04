Honda nekt de Insight, Jazz EV

Door: BV

Slecht nieuws voor groene jongens vandaag. Honda heeft besloten twee van z’n modellen met eco-geloofwaardigheid te nekken. Met de hybride Insight is het later deze zomer al over en uit, terwijl de elektrische Jazz tegen het jaareinde wordt afgevoerd.

Te duur

De Japanners geven geen verdere uitleg bij het verdwijnen van twee van de meest CO2-vriendelijke modellen uit het aanbod, maar het is geen geheim dat het bedrijf nauwelijks of helemaal geen centen verdient aan de producten in kwestie.

Een nieuwe generatie

Honda komt tegelijk met sussende woorden voor de eco-bewuste klanten van de toekomst. Meer modellen zullen leverbaar worden met een hybridesysteem waarbij de elektromotor de benzinecentrale ter hulp schiet. En het bedrijf werkt ook nog steeds aan een brandstofcelauto. Een voorbode ervan - de FCEV concept - was in 2013 al te zien op het Autosalon van Los Angeles.