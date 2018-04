1% meer nieuwe auto's in juli

Door: BV

Met in totaal 35.275 inschrijvingen van nieuwe personenwagens, deed juli 2014 het 1,1% beter dan juli van verleden jaar. Het totaal aantal nieuw geregistreerde personenwagens staat momenteel op 323.099 stuks, of 0,5% minder dan een jaar geleden.

De vijf populairste automerken

In de bovenste regionen is het nog steeds Renault dat het uitvecht met VW en afgelopen maand ook won, met 3547 stuks tegen 3284 stuks. Peugeot eigent zich met 2808 stuks het derde ereschavot toe. Op de plaatsen vier en vijf vinden we dan - eerder uitzonderlijk - twee premiumspelers. Audi (2334) en Mercedes (2267).

Bestelwagens

De bestelwagens deden het in juli 0,3% minder goed dan in juli 2013, en ook hun totaal aantal inschrijvingen blijft licht achter op de cijfers van een jaar geleden.

Zware bedrijfsvoertuigen

De zwaardere bedrijfsvoertuigen daarentegen laten een mooie groei optekenen. De voertuigen tot 16 ton MTM deden het afgelopen maand 34,8% beter, en de zware vrachtvoertuigen van meer dan 16 ton zagen hun inschrijvingen met 5,1% toenemen.

Motorfietsen en scooters

De motorverkoop deed het dan weer heel wat minder goed: -15%. De totale markt blijft gelukkig ongeveer op hetzelfde niveau als een jaar geleden.