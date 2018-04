Hennessey F5 wordt nieuwe snelheidskoning met 1.400pk / 467km/u

Door: BV

Je mag zo onderhand spreken van een vete tussen Bugatti en Hennessey. Die eerste houdt het hoofd overigens behoorlijk koel, maar de Amerikaanse heethoofden van die tweede constructeur moeten en zullen de titel van snelste productie-auto ter wereld in de wacht slepen. Hennessey heeft dat overigens al meermaals geprobeerd, maar frustreerde vooral zichzelf.

De Bugatti Veyron Super Sport haalt officieel 431km/u. De Hennessey Venom GT ging ooit sneller, maar voldeed niet aan alle eisen van het Guinness Book of World Records en staat derhalve te boek als 425km/u snel.

1.200pk is te weinig

Het vermogen van 1.200 pk en een gewicht van 1.244 kilogram dat de Venom GT noteert is dus niet voldoende om eindelijk die lange neus naar Bugatti te trekken. Vandaar dat Hennessey de intentie heeft de F5 een vermogen van 'ruim 1.400 pk' mee te geven. Dat is meer dan de Koenigsegg One:1, de Zweedse kanonskogel die momenteel als de grootste bedreiging voor Bugatti geldt maar waarvan nog altijd geen officiële topsnelheid is gemeten.

De Amerikanen hebben uitgerekend dat de nieuwe F5 met een gewicht van 1,3 ton en het beoogde vermogen in staat moet zijn om meer dan 431km/u te halen. Sterker nog, in theorie is een top van 467km/u mogelijk. De bouw van het model moet in de loop van 2015 starten, en als alles meezit kan een eerste recordpoging in 2016 ondernomen worden. Er is haast bij, want Bugatti zit evenmin stil…