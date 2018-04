Een complete 911 Turbo

Beschouw het gerust als het ultieme accessoire: deze 911 Turbo 918 Spyder Edition. Er zijn er exact 918 van gebouwd (even veel als van de Spyder zelf) en ze hebben allemaal een nummer dat identiek is aan dat van een 918 Spyder. Voor minder dan €173,241 was hij niet te krijgen en Porsche draaide iedereen die het 'echte spul' wou er één in de nek.

