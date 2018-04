Fiat Punto facelift is nu officieel

Door: BV

De Fiat Punto is in z’n segment een oudje. Het model gaat nu al 10 jaar mee. En de Italianen, die het uitstellen van nieuwe producten de jongste jaren tot een kunstvorm hebben verheven, willen dat hij nog eens twee jaar blijft. Gelukkig wordt hij daarvoor wel onder handen genomen. De neus is zelfs compleet nieuw.

Vier motoren

Er is sprake van vier motoren. Een 1.2 met 68pk, een 1.4 met 90pk en een 1.3 JTD. Die dieselaar bestaat met vermogens van 76 en 93pk.

Voor Europa?

Wel, dat blijft vooralsnog de vraag. Officiële beelden zijn er nu wel, maar die komen uit Azië. In Europa blijft het voorlopig helemaal windstil. De enige zekerheid is dat de Punto (Evo) - in welke vorm dan ook - definitief aflossing moet krijgen van een door de Fiat 500 geïnspireerde vijfdeurs. Maar wanneer?