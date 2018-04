Caparo T1 Evolution tart de verbeelding

Door: BV

Natuurlijk kan je je fantasie overuren laten draaien bij een ‘gewone’ Caparo T1, al is de term tussen aanhalingstekens misschien niet de meest voor de hand liggen voor een auto die 575pk opwekt maar minder dan 500kg weegt. Het ding is dan ook bloedsnel: 330km/u maximaal, maar naar de 100 sprinten duurt hooguit 2,5 seconden. En er is volgens de piepkleine Britse autobouwer nog ruimte voor verbertering.

Caparo T1 Evolution

De 3,5l V8 van de Caparo T1 mag blijven, maar dat is een blok met turbo’s. En turbo’s, die kunnen altijd een beetje groter. Caparo heeft het nu over een T1 Evolution die zo maar eventjes 700pk moet opwekken. Een aangepast onderstel moet dat verteren en meer elektronica moet dat in het gareel houden. Beeld is er nog niet en hoe snel het de tweezitter exact wordt, is evenmin geweten.