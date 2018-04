Cadillac CTS MY2015 schuilt achter nieuw logo

Door: BV

Geheel naar Amerikaanse gewoonte heeft Cadillac z’n modellen voor modeljaar 2015 (dat begint in september) een beetje bijgespijkerd. Niets ingrijpends - want het voornaamste nieuws is een nieuw logo. Dat zit ook al op de ATS en zal tegen eind dit jaar op alle modellen te zien zijn. Het oogt slanker dan voorheen en is van z’n laurierkrans ontdaan voor een modernere look.

Grille en kleuren

Vooraan zit het logo in een hertekende grille die er een lamel bijkreeg. Voeg nog velgen en twee nieuwe kleuren toe en je bent rond met de aanpassingen aan de buitenzijde.

Draadloos opladen

Bij de motoren wijzigt er geen jota, maar in het interieur valt er wel een nieuwtje te sprokkelen. De CTS is voortaan immers uitgerust met een zogeheten ‘dockspot’. Dat is een vakje waarop je telefoon draadloos kan opgeladen worden.