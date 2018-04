Auto55 stuurt 5x2 personen op rijstage @ Ford Lommel Proving Grounds

Door: BV

Het heet Ford Driving Skills For Life, het is gericht op jongeren van 18 tot 24 jaar en het is vooral géén slipcursus (ook al wordt er wel geslipt).

Wat steek je ervan op?

Eigenlijk is het een beetje als een rijschool, met wat theorie (die ludiek wordt gehouden) en praktijk die verder bouwt waar je conventionele rijschool (of ouders) het voor bekeken hielden. Hoe schat je bijvoorbeeld snelheid en afstand in? Wat zijn de potentieel meest onveilige situaties en kan je ze vermijden of maken dat je uit de buurt bent? En natuurlijk ook voertuigbeheersing. Los daarvan is het een goede gelegenheid om je neus eens binnen te steken in de sterk beveiligde omgeving van Fords testcircuit.

Wanneer gaat het door?

De Ford Driving Skills For Life gaat door op zaterdag 23 en zondag 24 augustus. De exacte dag wordt toegewezen na inschrijving (je kan evt. een voorkeur opgeven). Je wordt geacht in de ochtend zelf naar Lommel te rijden, maar ter plaatse wordt je natuurlijk wel hartelijk onthaald.

Wil je erbij zijn?

- Je bent tussen 18 en 24

- Je hebt een geldig rijbewijs

- Neem een vriend / vriendin (zelfde leeftijdscategorie) mee. Met twee is het immers leuker!

- Laat ons op één of andere manier weten dat je wil gaan. We contacteren je dezelfde dag nog voor je gegevens als je bij de gelukkigen bent. Hoe je contact opneemt kan je kiezen. Stuur ons een berichtje op deze site. Reageer hieronder met een geldig e-mailadres (bij disqus), stuur ons een tweet of stuur een bericht via Facebook.