Kleine Scorpion-straaljager zoekt kopers

Volgens de berekeningen van Textron en AirLand kost een uurtje vliegen met een F-16 ongeveer 22.500 dollar per uur. Met een meer geavanceerde F-22 Raptor - die krijgt onze minister van defensie niet te pakken - mag je 68.000 dollar tellen. En met de Scorpion? Nog geen 3.000 dollar.

De Scorpion is het liefdeskind van bovenvermelde firma's en werd niet op vraag van de Amerikaanse overheid gebouwd. Al hopen de makers ervan wel op interesse van Uncle Sam. Een eerste presentatie voor de Air National Guard zit er in ieder geval al op. In nieuwstaat zou een exemplaar minder dan 20 miljoen dollar moeten kosten.

Klein maar dodelijk

De lichtgewicht straaljager moet in de eerste plaats dienen om verkennings- en andere geweldloze missies uit te voeren, maar kan ook uitpakken als het moet.