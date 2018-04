Bonneville Speed Week afgelast door wateroverlast in woestijn

Door: BV

De zoutvlakten bij Salt Lake City zijn elk jaar weer de locatie van de Bonneville Speed Week. Een evenement dat helemaal in het teken van snelheid staat en waar telkens weer een aanval geopend wordt op staande records, in allerlei categoriën. Maar de zoutvlakten bij het dorpje Bonneville - die normaliter tot de droogste plaatsen op het Amerikaanse continent horen (ze liggen maar iets ten Noord-Westen van de fameuze Death Valley in Nevada) staan onder water na uitzonderlijke recente regenval.

Organisator STCA heeft daarom geen andere keuze dan de Bonneville Speed Week 2014 - nota bene de 100ste editie van het evenement - af te lassen. Een aantal activiteiten zou kunnen ondergebracht in een ander auto-evenement dat eind september wordt gehouden.