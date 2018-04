2.000 Belgen per dag geflitst in Frankrijk

Door: BV

Even de neus richting Zuiden mikken en enkele zorgeloze vakantieweken doorbrengen was er deze zomer voor ten minste 60.000 Belgen al niet meer bij. Sinds de Belgische overheid de persoonsgegevens van de nummerplaathouders deelt (een gevolg van een Europees akkoord), stromen de boetes uit Frankrijk binnen. De afgelopen maand werden elke dag ruim 2.000 Belgen op één of andere vorm van overdreven snelheid betrapt. Al meer dan 60.000 in het totaal.

Gerichte controles?

Natuurlijk dienen de versterkte controles in zowel eigen land als in onze buurlanden allemaal ter bevordering van de veiligheid. Ze spekken uiteraard ook de staatskas. De Belgische burgers sponsoren deze zomer het Franse overheidsapparaat voor ruwweg € 4,5 miljoen. Het is onduidelijk of Frankrijk gericht controles uitvoert nu de wegen er in deze zomerperiode veelal door buitenlanders bevolkt worden.