Deze Renault 5 uit 1980 kost € 90.000 méér dan gebruikelijk

Door: BV

De Renault 5 loste de bekende R4 af in 1972 en bleef tot 1996 in productie. Er werden zo’n 7,6 miljoen stuks van gebouwd over twee productgeneraties. En zelfs van de allereerste generatie (tot 1984) kan je probleemloos goede occasies op de kop tikken. Voor een paar duizend euro heb je een exemplaar dat weinig kilometers heeft en piekfijn is verzorgd. Op het Pebble Concours D’Elegance wordt nu echter een R5 geveild die naar verwachting zo’n € 90.000 extra moet opbrengen. Het is dan ook geen gewone R5.

Renault 5 Turbo

Er is niet meteen een gebrek aan sportieve Renault vijfjes. Renault bouwde behoorlijk wat sportieve modellen. Tegen 1980 had het bedrijf zelfs rally-ambities gekweekt. En om mee te kunnen spelen in de hoogste regionen van die sport, was een middenmotor en achterwielaandrijving een must. En dus werd er een R5 gebouwd met de 1,4l viercilinder benzinemotor op de plaats van de achterbank én achterwielaandrijving. En toen kwamen er meteen nog 600 stuks. Dat was immers de eis voor de Groep B rally-homologatie.

1.800 stuks

Uiteindelijk werden er van de Renault 5 Turbo zelfs 1.800 exemplaren gebouwd, al waren erg dure lichtmetalen koetswerkdelen vanaf exemplaar 601 vervangen door standaardcomponenten. Achter de voorzetels lag nog steeds de door een turbo tot 160pk gekittelde kleine vierpitter. Met maar 970kg op de weegschaal was dat voldoende voor een sprinttijd van 6,6 seconden en een top van 200km/u.

Frans Blauw

Op het Concours D’Elegance in Pebble Beach gaat exemplaar nummer 428 onder de hamer. Het is niet uitgevoerd in de destijds erg populaire rode kleur, maar in een veel zeldzamere tint ‘Frans Blauw’. Piekfijn onderhouden, van de eerste eigenaar en met amper 82.000 kilometer op de teller, schat het veilinghuis dat hij voor meer dan € 90.000 van eigenaar zal wisselen.