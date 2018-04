GM investeert € 2,14 miljard in Brazilië

Door: BV

General Motors heeft een behoorlijk innige band met Brazilië. Het bedrijf is er dan ook al sinds 1925 actief. Niet dat zulks ‘an sich’ een reden is om er extra geld tegenaan te gooien. Maar dat de economie in het land met ruim 200 miljoen inwoners het steeds beter doet en almaar meer mensen zich een nieuwe auto kunnen permitteren, natuurlijk wel. Bovendien doet GM het er nu al erg goed. Afgelopen jaar werden er zo maar eventjes 650.000 Chevrolets verkocht.

2,14 miljard voor nieuwe modellen

Om in toekomst nog veel meer Brazilianen te kunnen bedienen, investeert GM fors in het land. In een modernisering van de productiefaciliteiten, de bouw van fabrieken die ook onderdelen zullen produceren, opleiding en - het meest van al - in nieuwe modellen.