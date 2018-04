Seat Leon Cupra Sub8 maakt zich op voor nieuw Nürburgringrecord

Door: BV

Seat hinkt bij tijden op twee benen. De merkwoordvoerders vertellen ons steevast hoe het merk zich wil distantiëren van het ‘boy racer’ imago waarmee het merk in de jaren negentig succesvol potige Ibiza’s aan de man bracht. Maar in de showroom worden de instrumenten toch enigszins anders gestemd. Nu weer: met de introductie van deze Sub8-kit voor de 280pk en 350Nm sterke Leon Cupra.

Recordhouder op de Nürburgring

De naam van het pakket is afkomstig van de 7:58.44-rondetijd over de Nürburgring. Daarmee was de Leon Cupra even de snelste voorwielaandrijver ooit rond de groene hel. Tot Renault de handschoen opnam en er met de Megane 275 Trophy-R nog eens vier seconden van af deed. Maar we wijken af…

Oranje wielen

Natuurlijk heb je ze gespot - de oranje velgen. Je zou er bijna de zijschorten, de Michelin Pilot Sport Cup 2 banden of het opgewaardeerde remsysteem bij vergeten. En dat is nochtans het belangrijkste, want we maken ons sterk dat de Cupra met die extraatjes weer eens onder de tijd van de Fransoos zou kunnen duiken. En die velgen kan je overigens ook in het zwart bestellen, als je het toch een beetje discreet wil houden.