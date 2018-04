Saleen FourSixteen is Tesla Model S voor stevig gebruik

Door: AUTO55

Op het Concours d'Elegance in Pebble Beach heeft het Amerikaanse Saleen het doek gelicht van de FourSixteen. In wezen is dat een Tesla Model S Performance die enkele cosmetische en aerodynamische aanpassingen is ondergaan en waarvan Saleen beweert dat het acceleratievermogen erop vooruitgegaan is. De 416pk en 600Nm blijven wel behouden.

De Saleen FourSixteen beschikt volgens zijn makers over een geoptimaliseerde koeling dankzij onder meer een grotere radiator en zijn ophanging is aangepast aan circuitgebruik. En wie dat nog niet voldoende vindt kan voor een volledig instelbaar ophangingssysteem opteren. We noteren ook extra bijtgrage remmen, sportrubber, een bijgestelde stabiliteitscontrole en een optioneeel MAXGRIP-sperdifferentieel.