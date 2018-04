Ford Mustang RTR is Ready to Rock

Door: AUTO55

Amerikaan en selfmade driftkoning Vaughn Gittin Jr. is een ware Mustang-gek. Dus leek het de man jaren geleden een leuk idee om een naar eigen smaak aangepaste versie van de pony car op de markt te gooien. Daar werd dan RTR aan toegevoegd - voor "Ready to Rock".

Volgend jaar

Van de kersverse Mustang heeft Gittin Jr. ook al een RTR klaar. Dat model gaat vanaf januari 2015 de wereldwijde verkoop in en onderscheidt zich van de conventionele Mustang door onder andere zijn bewerkt radiatorrooster, een knoert van een diffuser en het RTR-logo dat nagenoeg alle ruimte tussen de achterste lichtblokken inpalmt.

Motorengewijs houdt de Mustang RTR vast aan de 310pk sterke 2.3l viercilinder Ecoboost, al kan je er ook de 435pk opwekkende 5-liter V8 in laten lepelen. En wie toch al een Mustang heeft besteld en alsnog in de (online) RTR-shop wil winkelen, kan dat zonder problemen. Veel van de visuele opsmuk is namelijk achteraf te verkrijgen.

De nieuwe Mustang RTR zal morgen in volle glorie worden voorgesteld.