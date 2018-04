Eerste Range Rover ooit zoekt nieuwe baas

Door: BV

De Range Rover verscheen voor het eerst in de catalogus van Land Rover in het jaar 1970. Het is dan ook best uitzonderlijk dat er een exemplaar te koop staat uit januari 1969. Het gaat dan ook over het model met chassisnummer 001. Eigenlijk is het een productie-prototype, dat bij elkaar werd geschroefd tussen 24 november en 17 december 1968.

Niet gekoesterd

Range Rover verkocht het model aan de producent die de promovideo’s voor het model moest maken, maar hij wisselde regelmatig van eigenaar. En hij ruilde al snel z’n olijfgroene kleur voor een gouden laktint die helemaal in de sfeer van de seventies paste. Maar nu pronkt de piekfijn gerestaureerde Range weer in z’n fabrieksjas.

Op 4 september wordt het model geveild bij Silverstone Auctions. Naar verwachting zal het model voor niet minder dan € 125.000 een nieuwe eigenaar toegewezen krijgen.