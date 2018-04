Binnenkijken in de Land Rover Discovery Sport

Door: AUTO55

Binnen twee weken zal Land Rover de Discovery Sport officieel onthullen als opvolger van de Freelander II. Die nieuwe hoogpotige zal ook als zevenzitter te verkrijgen. En van de binnenkant krijgen we nu de eerste beelden te zien.

Derde zitrij

Zoals verwacht is de derde en laatste zitrij van de Discovery Sport enkel bedoeld voor noodgevallen of om kleine kinderen te vervoeren. Van volwaardige stoelen is immers geen sprake en Land Rover brengt deze optie dan ook niet mooier dan ze is. De Britten spreken namelijk keurig over een 5+2-configuratie.

Verstelbaar

Uit de overzichtsfoto kunnen we ook opmaken dat de stoelen van de tweede zitrij afzonderlijk van elkaar in te stellen en waarschijnlijk ook in lengterichting te verschuiven zijn. Zodoende kan er gekozen worden voor meer been- of juist meer bagageruimte. Veelzijdigheid is met andere woorden troef de Discovery Sport.

Eerstgeborene

Voor wie het nog niet wist: de Discovery Sport is het eerste lid van het toekomstige Discovery-gezin dat in totaal 3 modellen zal bevatten. Binnen afzienbare tijd verschijnen er nog twee grotere modellen.