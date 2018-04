Leen een Corvette Stingray en je wordt in de gaten gehouden

Door: AUTO55

De Corvette Stingray was al verkrijgbaar met een Performance Data Recorder (PDR), een soort ingebouwde GoPro waarmee video- en audiobeelden vastgelegd worden (voor track days bijvoorbeeld) en waar ook uiteenlopende rij-informatie kan worden verzameld ter inzage. En nu is er ook de Valet Mode, die vanaf heden op elke nieuwe Stingray (cabrio) zal worden geleverd en een uitbreiding op de PDR vormt, met als doel de gemoedsrust van de eigenaar te behouden wanneer deze zijn Amerikaanse krachtpatser uitleent aan derden. Zoals aan parkeerjongens- en meisjes van luxehotels bijvoorbeeld.



Om de Valet Mode in te schakelen dient er een pincode te worden ingevoerd. Het PDR-systeem sluit vervolgens het dashboardkastje af, schakelt het multimediasysteem uit en start met de opname van HD-beelden en geluiden. Ook begint de auto allerlei telemetrie te verzamelen en aan de hand van deze data kan de eigenaar naderhand ontdekken hoe er met zijn auto is omgesprongen.