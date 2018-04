Designer schud Ferrari F80 uit z'n mouw

Door: AUTO55

Het antwoord is wellicht neen, maar dat maakt deze stijlstudie er natuurlijk niet minder aanlokkelijk op. Onafhankelijk designer Adriano Raeli tekende de creatie met een opvolger voor de Ferrari LaFerrari in gedachten en heeft de futuristische vierwieler F80 gedoopt. Volgens de man gaat het om een straatlegale F1-bolide van amper 800kg en is het model geïnspireerd op het NGAD-project, een ontwikkelsprogramma voor toekomstige jachtvliegtuigen.

KERS

In Raeli's hoofd wordt de F80 aangedreven door een 900pk sterke, dubbel geblazen V8 bijgestaan door een KERS-systeem dat 300pk voor de rekening neemt. KERS staat voor Kinetic Energy Recovery System dat we kennen uit de Formule 1. Het is een systeem dat remenergie opslaat en weer vrijgeeft wanneer de bestuurder extra vermogen nodig heeft. Het wordt niet opgeslagen in batterijen, maar in een vliegwiel.

Prestaties?

Naar 100 sprinten moet met de F80 lukken in 2 seconden en de Italiaan droomt van een top van maar liefst 500km/u.

Te koop?

In Pink Floyd drummer en Ferrari-verzamelaar Nick Mason ziet Raeli een gedroomde kandidaat-koper voor de F80. Of die daar oren naar heeft weten we niet.