Corvette krijgt 8-trapsautomaat

Ter vervanging van de huidige zestrapsautomaat wordt de Corvette Stingray anno 2015 op een zelfwerkende bak met 8 verhoudingen getrakteerd. Hierdoor zal de Amerikaanse sportwagen nog een tikkeltje sneller aan 100km/u zitten en de door de Yanks veelbesproken quarter-mile in 11,9 tellen afhaspelen, of welgeteld 0,1 seconde sneller dan nu het geval is.

Voorts beweert General Motors dat de Corvette met 8 versnellingen - en dat is niet onlogisch - zuiniger met brandstof omspringt en dat hij sneller uit z'n sloffen schiet. Dit laatste heeft te maken met een agressievere eerste versnelling. De constructeur beweert bovendien dat de snelheid waarmee van verzet wordt veranderd in lijn ligt met die van de snelst opererende transmissies met dubbele koppeling die op de markt te vinden zijn.