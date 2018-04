Opel bespaart tijd en geld dankzij 3D-printers

Door: AUTO55

Opel laat weten dat het assemblagegereedschap en mallen die uit een 3D-printer komen gebruikt voor productiedoeleinden. Het merk stelt dat gereedschap gemaakt door zo'n printer goedkoper (tot wel 90%), lichter en sneller te produceren is. Badges, geleiders voor de voorruit (om de montage van de ruit te vereenvoudigen en een nauwkeurige positionering te garanderen) komen reeds uit het toestel gerold en ook wordt in 3D geprint gereedschap ingezet om de chromen dorpelplaten van de Adam Rocks te bevestigen en om het canvasdak te installeren. In totaal zijn er al zo’n veertig van dergelijke assemblagetools in de fabriek in Eisenach in gebruik.

Niet alleen voor de Adam

Ook bij de productie van de Insignia en Cascada is al geprint gereedschap ingezet. De nieuwe Corsa, Vivaro en Mokka zijn modellen die eveneens met behulp van gereedschap uit de 3D-printer zullen worden gebouwd.