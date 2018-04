De 5 dodelijkste circuits ter wereld

La Sarthe

Noem het gerust ‘Le Mans’. Het Noord-Franse circuit bestaat uit een mix van doelmatig aangelegd circuit en openbare weg. Het is bekend om z’n lange rechte stuk (Mulsanne) dat ooit 8km lang was, maar tegenwoordig wordt onderbroken door 2 chicanes. Niettemin worden er snelheden van 320km/u geklokt. Sinds z’n oprichting in 1929 lieten er niet minder dan 22 piloten het leven. De laatste nog in 2013 tijdens de beroemde 24-uurs-race. Het ergste ongeluk was in 1955, toen rijder Pierre Levegh met een Mercedes 300 SLR in het publiek terechtkwam en naast hemzelf ook nog 83 toeschouwers om het leven kwamen. De race werd toen niet eens stilgelegd…