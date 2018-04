Subaru WRX S4 even krachtig als STI, maar...

Door: AUTO55

Een maand geleden aangekondigd, vandaag geopenbaard. Maar als Europeaan zijn we er jammer genoeg niets mee. De Subaru WRX S4 zal immers enkel in zijn thuisland (lees: Japan) worden verkocht.

Extra punch

De WRX S4 puurt meer vermogen uit de geblazen tweeliter boxermotor dan de WRX zonder meer: 300pk in plaats van 272. Dat is dus evenveel als de WRX STI (die wél bij ons wordt verkocht) met de geblazen 2,5l aan boord. Hij is ook koppelrijker dan de basis-WRX door 400Nm (tussen 2.000 en 4.800tr/min) in plaats van 349Nm aan het symmetrische vierwielaandrijfsysteem over te dragen. De STI stelt het met 407Nm. De viercilinder uit de S4 wordt wel enkel aan een Lineairtronic CVT (continu variabele transmissie) gekoppeld.

Andere wijzigingen zijn onder meer nieuwe 18-duimers die zowel lichter als steviger zijn, een meer uitgesproken spoilerlip en nieuwe afwerkingsmogelijkheden binnenin. Bestellen kan vanaf nu, maar zoals gezegd moet je ervoor naar Japan reizen.