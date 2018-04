Productplanning Maserati ligt op straat

Door: BV

We beginnen maar meteen met te waarschuwen voor overmatig enthousiasme. Van het Italiaanse huis Fiat, waartoe Maserati tenslotte behoort, lekt wel eens vaker een productieplanning uit waar dan helemaal niets van in huis komt. Maar je kan op z’n minst wel naar de intenties van de constructeur peilen. Zo zien we bijvoorbeeld al een Alfieri (waarvan we de concept al achter de kiezen hebben) en Levante opduiken.

Zescilinders voor Maserati Alfieri

De eerste staat op de planning met zescilindermotoren van 410 tot 520pk. Een blok dat overigens ook z’n weg naar Alfa Romeo hoort te vinden. In de opvolger van de reeds sinds 2011 afgevoerde 159 hoort die motor voor de topversies te tekenen.

Tot 560pk

Achtpitters zijn er ook nog. En er komt en extra pittige variant van - met 560pk - die de pittigste der Ghibli zal moeten aandrijven.

Daar is de SUV weer

De Levante staat ook in de lijst. En niet alleen met benzinemotoren. Daarvan staan ook de diesels prominent op de planning. Met 250, 275 en 340pk.