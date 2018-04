Chevrolet heeft nu ook een Niva

Door: BV

We gaan er maar van uit dat iemand bij Lada heeft zitten slapen toen de Russische markt toegankelijk werd voor de producten van andere autobouwers. Anders zou Chevrolet nooit de naam Niva op een compacte SUV (of is het een echte 4x4?) hebben kunnen kleven. Maar het kon dus wel, en daarom heeft niet alleen de Russische, maar ook de Amerikaanse autobouwer onder dat label een model in de catalogus. En de Chevrolet is toe aan vernieuwing.

Concept Car

Voor de definitieve productieversie wordt onthuld stelt Chevy een concept voor. Die staat op het Autosalon van Moskou te blinken. Het is een stoer aangeklede telg geworden met onder meer een snorkel, carterbeschermplaat, dikke bodembescherming, extra licht en zelfs een winch. Allemaal zaken die het definitieve product niet zal dragen. Maar de weinig spectaculaire 1,8l benzinemotor en vijfversnellingsbak zullen we wel terugzien.