Loftrompet voor Zwitsers drive-in bordeel

Op dinsdag is het exact een jaar geleden dat de Zwitserse autoriteiten ten westen van Zürich zijn overgegaan tot de bouw van aansluitende 'car ports' in een oud en wat meer afgelegen industriegebied in Altstetten. De opzet? Het allereerste drive-in bordeel (of drive-thru, het is maar hoe je het bekijkt) openen om de inwoners van Zürich van prostitutie-overlast te ontzien én om sekswerkers te beschermen door ze buiten de stad samen te brengen.

Geen echte nightlife

De infrastructuur is best uitgebreid. Het drive-in bordeel bevat douches, maar ook een café en een wasserette. De plaatselijke sociale diensten spreken alvast van een succes. Maar niet alle dames van plezier, die er een deel van hun opbrengsten moeten afgeven, zijn even tevreden. Een aantal zit naar eigen zeggen te ver verwijderd van hippe bars en nachtclubs en hun gage zou erop achteruit zijn gegaan. Bovendien liggen ook de kosten om de boel gaande te houden hoger dan gedacht. De installatie alleen al heeft ongeveer € 2 miljoen gekost. Toch niet allemaal rozengeur en maneschijn dus.