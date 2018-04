VW vierdeurs Coupé heet Lamando

Door: BV

Tot op heden kenden we hem als ‘NMC’. Dat staat voor New Midsize Coupé. En zelfs het op het Autosalon van China voorgestelde studiemodel had bijzonder weinig weg van een Coupé. Uiteindelijk kan je stellen dat het definitieve resultaat - dat de naam Lamando draagt - misschien een achteruit heeft die een tikkeltje schuiner staat dan bij een conventionele sedan. Het zal VW er niet van weerhouden het model te positioneren als een vierdeurs Coupé die het gevecht moet aangaan met de Mercedes CLA. Dat is overigens ook weinig meer dan een verklede sedan.

Alleen voor China?

De Lamando wordt door VW Shanghai gebouwd op het MQB-platform dat de basis vormt voor zowat elke middelgroot product van de grootste autogroep ter wereld. Over een carrière buiten China wordt nog met geen woord gerept.