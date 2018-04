Productie Ford B-Max gepauzeerd

Door: BV

In 2011 gunde Ford ons de eerste blik op de B-Max. De monovolume voor het B-segment die zich van de massa onderscheidt door z’n deuren (conventioneel vooraan en schuivend achteraan) zonder B-stijl. Bovendien staat het model op een aardig onderstel en wordt hij aangedreven door moderne motoren. Maar de consument valt niet massaal voor het aanbod.

Fabriek gaat 9 dagen dicht

Omdat de vraag onder de verwachtingen blijft, sluit de fabriek in september gedurende negen dagen. En dat is niet eens voor het eerst. Ford lastte eerder ook al twee keer een rustperiode in.